Ex-Radprofi : Jens Voigt: Job bei einem Team derzeit keine Option

Der frühere Deutschland-Tour-Sieger Jens Voigt kann sich einen Job bei einem Rad-Rennstall derzeit nicht vorstellen.

31. August 2019, 04:04 Uhr

«Ich schätze die Vielfalt. Wenn du bei einem Team arbeitest, ist das ein Ganzjahresjob. Im Augenblick bin ich dazu nicht bereit, alles andere dafür aufzugeben», sagte der 47-Jährige in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Voigt übt derzeit mehrere Tätigkeiten im Radsport aus. Bei der aktuell laufenden Deutschland-Tour betreut er die «kinder+sport mini tour», bei der Tour de France hatte er als TV-Reporter für den US-Sender NBC Sports gearbeitet.

Voigt, der neben seinen Errungenschaften als Rad-Profi auch für extreme sportliche Challenges stand, hat zudem ein neues Projekt in Aussicht. «Mein nächstes Projekt wäre: Ich möchte 2000 Kilometer Fahrradfahren in sieben Ländern Europas - und das an sieben Tagen», sagte er. Geplant sei dies entweder Ende dieses Jahres oder Anfang 2020.