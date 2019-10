Gree-Tour of Guangxi : Radprofi Ackermann übernimmt Führung bei Rundfahrt in China

Der deutsche Radprofi Pascal Ackermann hat die Gesamtführung bei der Gree-Tour of Guangxi in China übernommen. Dafür genügte dem 25 Jahre alten Fahrer vom Team Bora-hansgrohe ein zweiter Platz auf der zweiten Etappe.

Avatar_prignitzer von dpa

18. Oktober 2019, 10:54 Uhr

Ackermann musste sich nach 152,3 Kilometern von Beihai nach Quinzhou lediglich Daniel McLay geschlagen geben. Schon auf der ersten Etappe war Ackermann Zweiter geworden. «Mit meinem zweiten Platz heute übernehme ich die Führung in der Gesamtwertung und auch noch in der Punkte- und Nachwuchswertung, also kein allzu schlechter Tag für uns», befand der deutsche Sprint-Spezialist.