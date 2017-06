Radsportereignis : Tour de France: Flugverbot über Düsseldorfer Innenstadt

vergrößern 1 von 1 Foto: Maja Hitij 1 von 1

Der reguläre Flugbetrieb am Düsseldorfer Flughafen ist davon nicht berührt. Das Verbot gelte am Samstag (1. Juli) von 13.00 bis 20.00 Uhr und am Sonntag (2. Juli) von 10.00 bis 14.30 Uhr für einen Radius von 3,7 Kilometern rund um die Düsseldorfer Tonhalle. Das Verbot diene nicht nur der Terrorabwehr, sondern solle auch eine Überfüllung des Luftraums verhindern für den Fall, dass viele auf die Idee kommen, sich das größte Radsportereignis der Welt von oben anzuschauen.

von dpa

erstellt am 20.Jun.2017 | 17:00 Uhr