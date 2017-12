Darts-WM : Rekord-Weltmeister Taylor im Achtelfinale

Rekordchampion Phil Taylor hat bei der Darts-WM in London das Achtelfinale erreicht. Der 16-malige Weltmeister aus England bezwang seinen Landsmann Justin Pipe klar mit 4:0 und trifft nun am Donnerstag in einem weiteren englischen Duell auf Keegan Brown.