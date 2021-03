Schnellfeuerpistole : Rio-Olympiasieger Reitz hat Tokio-Ticket sicher

Rio-Olympiasieger Christian Reitz hat das Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio sowie für die Europameisterschaft im kroatischen Osijek (23. Mai bis 7. Juni) bereits in der Tasche.

Wiesbaden | Der Schnellfeuerpistolen-Schütze setzte in der internen Qualifikation im neuen Bundesstützpunkt Wiesbaden/Frankfurt am Main ein Ausrufezeichen. Mit 591 von 600 Ringen schoss er eine absolute Weltklasseleistung. Um den zweiten Olympia-Startplatz in dieser Paradedisziplin der Deutschen kämpfen Ex-Weltmeister Oliver Geis und Aaron Sauter. Die finale E...

