NFL-Legende : Rücktritt oder doch nicht? Das sagt Tom Brady zu seinem Karriereende

US-Medien meldeten, dass Tom Brady seine Ausnahme-Karriere in der NFL beenden wird. Jetzt hat sich der 44-Jährige in seinem Podcast selbst zu den Rücktrittsgerüchten geäußert.

Über die Zukunft von Tom Brady entscheidet nur Tom Brady und das hat der Quarterback nach eigener Aussage trotz der anders lautenden Berichte noch immer nicht getan. „Ich verstehe das Umfeld, in dem wir uns bewegen, jeder will die Neuigkeiten vor anderen haben”, sagte der 44 Jahre alte Superstar der NFL in einem Podcast bei seinem ersten öffentlichen ...

