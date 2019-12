Schreiben an Cas : Russlands NOK: Einspruch gegen Wada-Sanktionen am Freitag

Moskau (dpa) – Russland wird nach Angaben seines Nationalen Olympischen Komitees bis Freitag Einspruch gegen die neuen Sanktionen der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada einlegen.

24. Dezember 2019

Der Chef der russischen Anti-Doping-Agentur Rusada soll das Schreiben bis dahin aufsetzen, sagte NOK-Chef Stanislaw Posdnjakow am Heiligaband in Moskau. Das Rusada-Aufsichtsgremium hatte den Einspruch bereits am Donnerstag beschlossen. Russland werde sich von der Schweizer Wirtschaftskanzlei Schellenberg Wittmer vor dem Internationalen Sportgerichtshof Cas vertreten lassen, sagte Podnjakow.

Allerdings sieht Rusada-Chef Juri Ganus keine Erfolgsaussichten. Er hält die Wada-Vorwürfe wegen einer Manipulation von Sportler-Daten aus dem Moskauer Analyse-Labor für erwiesen. Moskauer Ermittler und die sportpolitische Führung in Moskau dagegen halten die neuen Wada-Sanktionen für eine politische Kampagne gegen Russland.

Die Strafmaßnahmen verbieten russischen Sportlern etwa die Teilnahme an den Olympischen Spielen für die kommenden vier Jahre. NOK-Chef Posdnajkow bekräftigte in Moskau, Russland werde dafür kämpfen, dass die Athleten unter russischer Flagge starten dürfen.

Das russische Ermittlungskomitee wirft dem in die USA geflüchteten früheren Moskauer Laborchef Grigori Rodtschenkow vor, die umstrittenen Datensätze gefälscht zu haben. Rodtschenkow ist Kronzeuge der Wada für die Vorwürfe wegen staatlichen Dopings gegen Russland. Er ist nach Angaben seines Anwalts bereit, bei einem Einspruchsverfahren vor dem Cas in Lausanne als Zeuge aufzutreten. Er hält die russischen Vorwürfe für «Unsinn».