NHL : Sabres-Chefcoach Krueger positiv auf Corona getestet

Der ehemalige deutsche Eishockey-Nationalspieler Ralph Krueger ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

New York | Der 61 Jahre alte Cheftrainer der Buffalo Sabres habe sich umgehend an das Protokoll der NHL gehalten, teilten die Sabres mit. Wie bei drei weiteren Mannschaften in der Liga dürfen die Sabres ihr Trainingsgelände derzeit nicht nutzen und keine Spiele...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.