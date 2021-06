WNBA : Satou Sabally gewinnt mit Dallas Wings

Die deutsche Basketballerin Satou Sabally hat mit den Dallas Wings den fünften Saisonsieg in der amerikanischen Frauen-Profiliga WNBA eingefahren.

Phoenix | Die Nationalspielerin war beim 77:59 bei Phoenix Mercury mit 17 Punkten die zweitbeste Werferin ihrer Mannschaft und mit acht Punkten im Schlussviertel besonders in der Endphase ein wichtiger Faktor. Damit traf Sabally in ihrem vierten Spiel zum dritten Mal zweistellig. In der Tabelle klettert Dallas an Phoenix vorbei auf den fünften Platz. ...

