Turniersieg in Austin : Scheffler ist die neue Nummer eins der Golf-Weltrangliste

Mit dem Sieg beim PGA-Turnier in Austin wird Scottie Scheffler zur neuen Nummer eins der Golf-Welt. Ein Traum für den jungen US-Profi.

Profi-Golfer Scottie Scheffler hat zum ersten Mal in seiner Karriere die Führung in der Weltrangliste übernommen. Der 25 Jahre alte US-Amerikaner gewann das Match Play Championship in Austin im Finale gegen Kevin Kisner. Durch den Erfolg im US-Bundesstaat Texas löste Scheffler den Spanier Jon Rahm als Nummer eins der Welt ab. „In meinen Träumen bin ic...

