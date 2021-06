Olympia-Qualifikation : Schock kurz vor Abreise: NBA-Star Schröder fehlt DBB-Team

Herber Rückschlag für die deutschen Basketballer: Das DBB-Team muss bei der Olympia-Qualifikation auf Dennis Schröder verzichten. Der NBA-Star kann nicht ausreichend versichert werden.

Split Kroatien | Zum Ende einer eh schon holprigen Vorbereitung gab es für die deutschen Basketballer noch den ganz großen Schock. Ohne NBA-Star Dennis Schröder muss die Mannschaft von Dienstag an beim olympischen Qualifikationsturnier in Split versuchen, sich doch noch für die Sommerspiele in Tokio zu qualifizieren. Weil sich der Deutsche Basketball Bund mit Schrö...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.