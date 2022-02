NBA-Star : Schröder will bei EM wieder für Nationalmannschaft spielen

NBA-Star Dennis Schröder will wieder für die Basketball-Nationalmannschaft spielen. Deutschlands derzeit bester Spieler kündigte seine Teilnahme an der Europameisterschaft vom 1. bis 18. September an, die unter anderem in Köln und Berlin stattfindet.

Im vergangenen Sommer hatte Schröder bei den Olympischen Spielen in Tokio gefehlt, weil der Deutsche Basketball Bund trotz aller Bemühungen keinen Versicherungsschutz für den Aufbauspieler abschließen konnte. Schröder hatte auf einen neuen NBA-Vertrag über mehr als 100 Millionen Dollar spekuliert, den keine Versicherung hatte absichern wollen. Der Poin...

