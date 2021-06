Motorrad-WM : Schrötter Sechster beim Heimrennen auf dem Sachsenring

Motorradpilot Marcel Schrötter hat beim Heimrennen auf dem Sachsenring als Sechster überzeugt.

Oberlungwitz | Dem 28 Jahre alten Landsberger gelang am Sonntag in Hohenstein-Ernstthal von Startplatz 17 aus eine Aufholjagd. In der Moto2-Gesamtwertung verbesserte sich Schrötter um eine Position und reist als WM-Sechster zum Niederlande-Rennen nach Assen, das bereits am kommenden Wochenende stattfindet. Danach geht die Motorrad-WM in die Sommerpause. Der Sieg ...

