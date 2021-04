Vereinigungskampf der Verbände : Schwergewichts-Spektakel Joshua gegen Fury in Saudi-Arabien

Der Schwergewichtskampf zwischen den britischen Box-Weltmeistern Anthony Joshua und Tyson Fury soll in Saudi-Arabien stattfinden.

Dschidda | Das bestätigte Fury-Promoter Bob Arum gegenüber „Boxing Scene“. Der erste Vereinigungskampf der vier wichtigsten Verbände wird demnach vor bis zu 20.000 Zuschauern in einer Arena in Dschidda am Roten Meer angesetzt. Als Datum stehen der 24. Juli, der 31. Juli und der 7. August zur Auswahl. Damit findet der zum Mega-Duell hochgejubelte Kampf während...

