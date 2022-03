Volleyball-Bundesliga : Schwerins Volleyballerinnen wollen Platz vier absichern

Die Bundesliga-Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin können bereits am Mittwoch einen Platz unter den Top Vier der Hauptrunde perfekt machen. Gewinnt das Team von Trainer Felix Koslowski bei den Rote Raben Vilsbiburg (20.00 Uhr) mit 3:0 oder 3:1, hat es zwei Spieltage vor Schluss mit dann 43 Punkten mindestens den vierten Rang sicher. Doch der SSC-Coach warnte vor der Partie des aktuellen Dritten beim Neunten: „Vilsbiburg hat natürlich auch noch ein klares Ziel, in die Playoffs zu kommen.

Dementsprechend seien auch die Gastgeberinnen aus Niederbayern auf jeden Satz und jeden Punkt angewiesen, ergänzte Koslowski und betonte: „Das Spiel hat eine sehr hohe Bedeutung für beide Mannschaften.“ Abgesehen davon verwies der Schweriner Trainer auf die vergangenen Duelle. „Ich kann mich auch in den letzten Jahren an kein Spiel erinnern, was in Vil...

