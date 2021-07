Olympische Spiele : Schwimm-Star Wellbrock sieht Favoritenrolle noch entspannt

Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock geht mit dem Favoritendruck bei den Olympischen Spielen gelassen um.

Berlin | „Ich fühle mich im Deutschen Schwimmverband zurzeit in dieser Favoritenrolle tatsächlich wohl, muss ich gestehen. Klingt vielleicht blöd, wenn ich das so sage, aber ich kann das genießen und - glaube ich - auch gut damit umgehen. Ich sehe diese Favoritenrolle noch recht entspannt“, sagte der 23-Jährige im Interview der „Welt am Sonntag“. Wellbrock,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.