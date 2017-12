Kurzbahn-EM : Schwimmen: Heintz und Hentke Kurzbahn-Europameister

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Dresling 1 von 1

15.Dez.2017

Silber ging mit einem Rückstand von 86 Hundertstelsekunden an Andreas Vazaios aus Griechenland, Bronze an den Norweger Tomoe Zenimoto mit einer Zeit von 1:54,16 Minuten.

Heintz holte sich wie 2013 den Titel auf dieser Strecke, im Jahr 2015 war er Zweiter geworden. Für den Deutschen Schwimm-Verband war es die fünfte Medaille in Kopenhagen.

Franziska Hentke ist wieder Europameisterin über 200 Meter Schmetterling. Die 28-Jährige schwamm in 2:03,92 Minuten die beste Zeit. Hentke verwies Ilaria Bianchi aus Italien mit einem Vorsprung von 30 Hundertstelsekunden auf den zweiten Platz. Dritte wurde Lara Grangeon aus Frankreich in 2:04,31 Minuten. Die Magdeburgerin Hentke verteidigte ihren Titel von 2015 erfolgreich. Für den Deutschen Schwimm-Verband war es die sechste Medaille der Wettkämpfe in Dänemark.