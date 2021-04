Europameisterschaft in Basel : Seitz und Bui glänzen bei Turn-EM mit Top-Rängen

Die ersten Entscheidungen bei den Turn-Europameisterschaften sind gefallen. Dabei überzeugen Elisabeth Seitz und Kim Bui mit Top-Plätzen. Die Männer verpassen einen Rang unter den ersten Zehn deutlich.

Münchenstein | Elisabeth Seitz stieg mit einem wissenden Lächeln vom Podium. Im ungewohnten Ganzkörperanzug bestach die 27-jährige Stuttgarterin in der ersten Entscheidung der Turn-Europameisterschaften in Basel an den vier Geräten des Mehrkampfes mit einer beachtlichen Steigerung gegenüber der Qualifikation und wurde hervorragende Fünfte. Mit 53,398 Punkten verb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.