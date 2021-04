DEL : Sezemsky wechselt von Augsburg nach Iserlohn

Die Iserlohn Roosters haben Simon Sezemsky für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpflichtet.

Iserlohn | Der 27 Jahre alte deutsche Nationalspieler wechselt vom Ligakonkurrenten Augsburger Panther an den Seilersee. In der Spielzeit 20/21 war er mit 15 Treffern torgefährlichster DEL-Verteidiger. „Ich möchte mich mit diesem Wechsel auch persönlich weiterentwickeln und in Iserlohn noch mehr Verantwortung übernehmen“, wurde Sezemsky in einer Mitteilung der I...

