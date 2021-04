29. Spieltag : Sieben Ausfälle: FC Bayern schont in Wolfsburg auch Coman

Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München verzichtet beim wichtigen Auswärtsspiel in Wolfsburg neben den verhinderten Topspielern Robert Lewandowski, Leon Goretzka und Serge Gnabry zunächst auch noch auf den französischen Nationalspieler Kingsley Coman.

Wolfsburg | Der Flügelstürmer sitzt als einzige Änderung im Vergleich zum K.o.-Spiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain nur auf der Bank. Für ihn spielt der 18-jährige Jamal Musiala neben Thomas Müller, Leroy Sané und Eric-Maxim Choupo-Moting in der Münchner Offensive. Coman habe in den vergangenen Tagen nicht trainiert und „ein bisschen Schmerzen...

