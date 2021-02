Australian-Open-Vorbereitung : Siegemund siegt - Aus für Petkovic und Koepfer

Laura Siegemund ist erfolgreich in die neue Tennis-Saison gestartet.

Melbourne | Die deutsche Fed-Cup-Spielerin siegte in Melbourne im Rahmen der Vorbereitung auf die Australian Open 7:5, 6:4 gegen die Rumänin Monica Niculescu und zog in die zweite Runde der Gippsland Trophy ein. Gegnerin ist dort die Australierin Destanee Aiava. In...

