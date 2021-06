Tennis-WTA-Turnier : Siegemund verhindert Erstrunden-Aus in Bad Homburg

Eine Woche vor dem Wimbledon-Auftakt hat Fed-Cup-Spielerin Laura Siegemund eine drohende Erstrunden-Enttäuschung in Bad Homburg abgewendet.

Bad Homburg vor der Höhe | Nach einem schwachen Start in ihr erstes Spiel auf Rasen in dieser Saison kämpfte sich die schwäbische Tennisspielerin zu einem 2:6, 7:6 (7:2), 6:1 gegen die Weltranglisten-362. Riya Bhatia aus Indien. Erst nachdem sie den Tiebreak im zweiten Satz dominiert hatte, spielte die deutsche Nummer zwei gegen die krasse Außenseiterin souveräner und zog in di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.