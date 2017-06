Synchronspringen : Silber für Damen-Duo - Cheftrainer: «Luft bis zur WM»

vergrößern 1 von 1 Foto: Efrem Lukatsky 1 von 1

Die deutschen Wasserspringer haben ihre Medaillenausbeute zum EM-Abschluss noch einmal vergrößert.

Tina Punzel und Friederike Freyer behielten bei den Titelkämpfen in Kiew im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett die Nerven und holten sich Silber hinter Russland. Mit 284,10 Punkten hatte das Duo aus Leipzig und Dresden nur 0,6 Zähler Vorsprung auf Rang vier.

«Wir haben noch ein bisschen Luft bis zur WM, um dort um möglichst viele Finalplätze und um ein oder zwei Medaillen mitspringen zu können», sagte Chefbundestrainer Lutz Buschkow. Zwar gab es am Sonntag noch eine Medaille in einer olympischen Disziplin, aber alle Rechnungen gingen nicht auf. «Wir haben ungefähr vier Medaillen liegen lassen», sagte Buschkow. Im Fokus stehe in diesem Jahr aber eben nicht die EM, sondern die WM.

Das gilt auch für Rekordeuropameister Patrick Hausding, der zum ersten Mal seit seinem Premierengold 2008 in Eindhoven bei kontinentalen Meisterschaften ohne Titel blieb. «Die Unsicherheit von Patrick Hausding aus dem Team-Wettbewerb zog sich bei ihm wie ein Roter Faden durch die EM. Er war noch nicht in der Topform, wie ich mir das wünsche», sagte Buschkow. Eine Riesenausbeute war angesichts des Umbruchs im Team und der nahenden WM auch nicht zu erwarten.

Erfolgsgarant Hausding hatte bei den Sommerspielen noch Bronze vom Drei-Meter-Brett gewonnen. Bei der EM musste sich der Berliner nun mit Silber im nicht-olympischen Kunstspringen vom Ein-Meter-Brett begnügen. Anders als bei den bisherigen Europameisterschaften fehlte ihm allerdings sein Synchronsprungpartner Sascha Klein vom Turm, mit dem er neunmal in Serie Gold gewann. Dazu hatte er nach Rio wegen Verletzungen eine Trainingspause einlegen müssen.

«Wenn einem 4000 bis 5000 Sprünge fehlen im Jahresverlauf, macht sich das gerade in solchen Stresssituationen bemerkbar», sagte Buschkow nach durchwachsenen Titelkämpfen in der Ukraine. Neben Hausdings Silber gab es noch Bronze für die 20-jährige Louisa Stawczynski vom Ein-Meter-Brett. Tina Punzel und Lou Massenberg durften sich im Mixed-Synchronspringen vom Dreier über Bronze freuen.

Bei den Titelkämpfen in einem Monat ist dann auch Klein wieder dabei. Zusammen mit Hausding zählt er im Synchronspringen vom Turm bei seiner Abschiedsvorstellung zu den großen Medaillenhoffnungen.

von dpa

erstellt am 18.Jun.2017 | 17:26 Uhr