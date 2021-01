Ex-Weltmeister : Simon Schempp beendet Biathlon-Karriere

Der viermalige Biathlon-Weltmeister Simon Schempp beendet mit sofortiger Wirkung seine Karriere.

Ruhpolding | Das verkündete die einstige Nummer eins der deutschen Skijäger in den sozialen Medien. Nach Verletzungspech und vielen gesundheitlichen Rückschlägen konnte der 32 Jahre alte Schwabe in den vergangenen beiden Jahren nicht mehr an die Weltspitze herank...

