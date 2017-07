Nach acht Jahren : Sjöström unterbietet Weltrekord von Britta Steffen

Budapest (dpa) - Britta Steffen ist ihren Weltrekord über 50 Meter Freistil los. Die Schwedin Sarah Sjöström unterbot die von Steffen 2009 in Rom aufgestellte Bestmarke in Budapest um sechs Hundertstelsekunden. Sjöström schlug im Halbfinale in der Duna Aréna nach 23,67 Sekunden an.