Weltcup : Skirennfahrerin Dürr beim Slalom in Are auf Podestkurs

Skirennfahrerin Lena Dürr könnte in Are erstmals seit acht Jahren wieder das Podium in einem Einzel-Weltcup erreichen.

Åre | Die Sportlerin vom SV Germering liegt zur Halbzeit des zweiten Slaloms in Schweden auf Rang drei. Dürrs Rückstand auf die führende Amerikanerin Mikaela Shiffrin beträgt 0,68 Sekunden, ihr Vorsprung auf die viertplatzierte Schweizerin Wendy Holdener 0,24 Sekunden. Zweite nach dem ersten Lauf ist Weltmeisterin Katharina Liensberger aus Österreich ...

