Skispringen : Skispringerin Althaus nach Corona-Infektion wieder zurück

Skisprung-Weltmeisterin Katharina Althaus kehrt nach einer überstandenen Corona-Infektion in den Weltcup zurück. Dies kündigte die 25-Jährige in den sozialen Netzwerken an.

„Ich bin auf meinem Weg zum Raw-Air-Tournament. Endlich darf ich auch wieder fliegen“, schrieb Althaus. Die Olympia-Silbergewinnerin von Peking, die vor einem Jahr bei der WM in Oberstdorf Gold im Mixed-Team gewann, war vor gut einer Woche positiv auf das Virus getestet worden und hatte in der Folge das Wochenende in Hinzenbach (Österreich) sowie den S...

