Ski alpin : Slalom-Fahrer Straßer verpasst Spitzenrang bei Saisonfinale

Linus Straßer hat zum Abschluss der alpinen Weltcup-Saison einen Spitzenplatz verpasst.

Vaz/Obervaz | Beim Slalom in Lenzerheide wurde der Münchner Skirennfahrer nur Neunter, weil er seinen fünften Platz nach dem ersten Lauf nicht halten konnte. Der Sieg in der Schweiz ging an den Österreicher Manuel Feller vor den Franzosen Clement Noel (+0,08 Sekunden) und Alexis Pinturault (+0,11). Straßer hatte 1,24 Sekunden Rückstand auf Feller. Der nach de...

