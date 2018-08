UEFA-Präsident : Sloweniens Verband nominiert Ceferin für Wiederwahl

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin ist von seinem slowenischen Heimatverband zur Wiederwahl an der Spitze der Europäischen Fußball-Union nominiert worden, teilte der Verband mit. Die Wahl findet am 7. Februar 2019 in Rom statt, Nominierungsschluss ist der 7. November dieses Jahres.

von dpa

21. August 2018, 16:16 Uhr

Ceferin war im September 2016 zum UEFA-Präsidenten gewählt worden, nachdem Vorgänger Michel Platini von der FIFA-Ethikkommission gesperrt worden war. Der Slowene wurde zunächst bis zum ursprünglichen Ende der Platini-Amtszeit gewählt. Ceferin hat bereits im Vorfeld Unterstützung von Italien und den nordeuropäischen Verbänden für seine Wiederwahl erhalten.