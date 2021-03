Parallel-Riesenslalom : Snowboarderin Jörg rast erneut zu WM-Gold - „Bin sprachlos“

Selina Jörg hat es erneut geschafft: Die Snowboarderin aus dem Allgäu holt bei der WM Gold und verteidigt damit ihren Titel. Dabei hatte der Tag für das deutsche Team zuvor auch Enttäuschungen parat.

Rogla | Selina Jörg ließ sich fassungslos in den Schnee fallen und schüttelte als nun zweimalige Weltmeisterin immer wieder den Kopf. Die deutsche Snowboarderin raste beim Saisonhöhepunkt in Rogla in Slowenien zu WM-Gold und verteidigte damit ihren Titel von 20...

