Australian Open : „So noch nie gesehen“: Medwedew vertreibt eigenen Trainer

Wenn selbst der weit gereiste und lebenserfahrene Boris Becker verblüfft ist, muss schon etwas Außergewöhnliches passiert sein.

Melbourne | „Das habe ich so noch nie gesehen“, sagte der dreimalige Wimbledonsieger und langjährige Tennisprofi bei den Australian Open in seiner Rolle als Eurosport-Experte und sprach von einer „ungewöhnlichen Situation“. Was war passiert? Während der Drittrun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.