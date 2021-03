Deutschen Tourenwagen-Masters : Sophia Flörsch fährt DTM-Saison 2021 im Audi für Abt

Rennfahrerin Sophia Flörsch wird als elfte Frau im Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) an den Start gehen.

München | Die 20-Jährige erhält für die Saison 2021 bei Abt Motorsport ein drittes Audi-Cockpit und ist in der am 18. Juni in Monza beginnenden Saison Teamkollegin des ehemaligen DTM-Champions Mike Rockenfeller sowie des Südafrikaners Kelvin van der Linde. „Ich freue mich riesig, in der DTM an den Start zu gehen“, sagte Flörsch, „ich bin sehr stolz, dass ich di...

