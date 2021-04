Leichtathletik : Speerwurf-Ass Hofmann hofft nach Operation auf Olympia

Weltklasse-Speerwerfer Andreas Hofmann hofft trotz einer Operation am Wurfarm noch auf seine Olympia-Teilnahme.

Darmstadt | Dem Vize-Europameister von 2018 wurde am 3. Februar eine Sehne aus dem Unterarm im Ellbogen eingesetzt. „In dieser Woche steht die zweite Nachuntersuchung an. Ich hoffe, dass ich dann grünes Licht bekomme für das Krafttraining. Den Ellbogen kann ich schon wieder durchstrecken“, sagte der 29-Jährige von der MTG Mannheim in einem Interview der „Badis...

