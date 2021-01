Olympiasieger : Speerwurf-Ass Röhler plant Saisoneinstieg am 19. Mai

Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler plant seinen Saisoneinstieg am 19. Mai beim Leichtathletik-Meeting in Ostrava.

Jena | Zuvor will er ins Trainingslager im türkischen Belek. „Dort gibt es so eine Hygieneblase, wo nur Getestete hinkommen. Ansonsten sind wir von unserer Seite durchgängig in Jena“, sagte Röhler in einem Interview der „Thüringer Allgemeinen“. Athletisch u...

