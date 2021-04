FC Bayern München : Sperre und Geldstrafe für Basketball-Coach Trinchieri

Basketball-Coach Andrea Trinchieri vom FC Bayern München ist wegen unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Spiel und einer Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro belegt worden, teilte die Bundesliga nach einer Entscheidung von Spielleiter Dirk Horstmann mit.

Köln | Somit darf Trinchieri die Bayern am nächsten Spieltag nicht betreuen. Auch der Aufenthalt in der Halle ist nicht gestattet. Dies betrifft jeweils die Partie am 11. April gegen die Löwen Braunschweig. Gegen die Entscheidung des Spielleiters kann der 52 Jahre alte Trainer aus Mailand innerhalb von drei Tagen Berufung einlegen. Horstmann begründete di...

