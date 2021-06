WTA-Turnier in Bad Homburg : Spielerin und Botschafterin: Kerbers Spaß an Doppelrolle

Bad Homburg ist für Angelique Kerber ein ganz spezielles Heimturnier. Die 33-Jährige ist nicht nur Tennisspielerin, sie ist auch Turnierbotschafterin. Es ist ein Schritt für die Zukunft.

Bad Homburg vor der Höhe | In diesen Tagen vor Wimbledon probt Angelique Kerber für die Zukunft. Bevor sie am Ort ihres größten Triumphes ihre bisher fatale Grand-Slam-Saison aufhübschen will, wechselt die Wimbledonsiegerin von 2018 in Bad Homburg teilweise die Seite. Die 33-Jährige ist nicht nur die prominenteste deutsche Tennisspielerin, die am Mittwoch gegen die Russin An...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.