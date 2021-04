Großer Preis von Hagen : Springreiter Tebbel siegt bei erster Riders-Tour-Etappe

Die deutschen Reiter erwischen keinen guten Start in die Freiluft-Saison - bis am Sonntag die Riders Tour beginnt und drei einheimische Starter auf den ersten drei Plätzen landen.

Hagen am Teutoburger Wald | Beim Start der Riders Tour hat sich der Springreiter Maurice Tebbel den ersten Sieg gesichert und für einen guten Start in die Freiluft-Saison gesorgt. Der 26 Jahre alte Reiter aus Emsbüren setzte sich beim Großen Preis von Hagen in der entscheidenden Runde mit Don Diarado durch. Der Sohn des dreimaligen deutschen Meisters Rene Tebbel blieb beim Hö...

