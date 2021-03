Turnierserie in Ocala : Springreiter Thieme gewinnt zweiten Großen Preis in Florida

Springreiter Andre Thieme hat bei seiner mehrwöchigen US-Tour den zweiten Sieg gefeiert.

Ocala | Der 45 Jahre alte Reiter aus Plau am See gewann bei einer Turnierserie in Ocala erneut den Großen Preis. Mit seiner Stute Crazy Girl setzte er sich vor dem US-Reiter David Raposa mit The General und dessen Landsmann Aaron Vale mit Chaccaman durch. Th...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.