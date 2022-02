Weitere-sportarten : SSC-Coach fordert sechs Punkte aus Spielen gegen Neuwied

Den Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin steht eine richtungsweisende Woche in der Bundesliga bevor. Am kommenden Montag (19.00 Uhr) und Mittwoch (19.00 Uhr) stehen die Partien gegen Aufsteiger und Tabellenschlusslicht VC Neuwied 77 auf dem Programm. Am Freitag (20.00 Uhr) folgt das Duell mit Spitzenreiter MTV Stuttgart. Für alle Partien sind wieder bis zu 630 Zuschauer erlaubt.

„Wir brauchen diese sechs Punkte“, betonte Trainer Felix Koslowski mit Blick auf die Duelle gegen Neuwied und den Kampf um die Playoff-Ränge. Dass sein Team nach der Corona-Pause und dem Europapokal-Spiel in Stuttgart am vergangenen Mittwoch nun zweimal auf das bislang sieglose Neuwied trifft, empfindet der Coach allerdings nicht als dankbare Aufgabe. ...

