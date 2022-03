Volleyball-Bundesliga : SSC Palmberg Schwerin gelingt deutlicher Erfolg gegen Aachen

Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin haben ihren erhofften klaren Sieg gegen die Ladies in Black Aachen im Kampf um eine gute Ausgangsposition in den Bundesliga-Playoffs feiern können. Am Samstag gelang der Mannschaft von Trainer Felix Koslowski ein 3:0 (25:15, 25:16, 25:20)-Erfolg und damit der vorläufige Sprung auf den dritten Platz der Tabelle.

Im ersten Satz konnte der SSC früh die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.