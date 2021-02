Hallen-Meisterschaften : Stab-Aufsteiger Blech will ersten Titel

Bei den deutschen Hallen-Meisterschaften in Dortmund greift Torben Blech nach den ersten Titel. Der Leverkusener ist im Eiltempo zur Nummer eins im Stabhochsprung geworden und zählt mit einer Vorleistung von 5,86 Meter zu den Favoriten.

Leverkusen | Deutschlands bester Stabhochspringer Torben Blech versteht Spaß. Zumindest was ein Wortspiel („Blech für Blech“) mit seinem Namen anginge, wenn er nur Vierter bei den nationalen Hallen-Meisterschaften am Wochenende in Dortmund werden würde. „Ich bin ...

