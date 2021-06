Tennis : Struff folgt Zverev bei den French Open ins Achtelfinale

Jan-Lennard Struff ist Alexander Zverev bei den French Open ins Achtelfinale gefolgt.

Paris | Der 31 Jahre alte Warsteiner gewann in Paris gegen das spanische Top-Talent Carlos Alcaraz mit 6:4, 7:6 (7:3), 6:2 und zeigte dabei eine überzeugende Leistung. Für Struff ist es die zweite Achtelfinal-Teilnahme im Stade Roland Garros nach 2019. Dort trifft die deutsche Nummer zwei am Montag auf den an Position zehn gesetzten Diego Schwartzman. Der ...

