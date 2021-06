French Open : Struff schafft Überraschung - Auch Kohlschreiber weiter

Endlich mal wieder positive Nachrichten aus Paris! Jan-Lennard Struff und Philipp Kohlschreiber schaffen bei den French Open den Sprung in die nächste Runde. Damit überstanden insgesamt vier deutsche Herren ihre Auftakthürden.

Paris | Jan-Lennard Struff hatte auch lange nach seinem überraschenden Erstrunden-Sieg gegen den Russen Andrej Rubljow noch eine Gänsehaut. „Die Stimmung war einfach geil. Dafür spielen wir Tennis“, sagte der 31 Jahre alte Warsteiner nach seinem Coup in Paris. Trotz der Corona-Lage dürfen in diesem Jahr bei den French Open in der ersten Woche pro Tag rund ...

