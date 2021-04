Tennis : Struff und Hanfmann verlieren Viertelfinalspiele in Cagliari

Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann sind beim Sandplatz-Tennisturnier auf Sardinien nach Dreisatz-Niederlagen im Viertelfinale ausgeschieden.

Cagliari | Der Sauerländer Struff unterlag dem an Position vier gesetzten Georgier Nikolos Bassilaschwili 5:7, 6:4, 3:6. Zuletzt stand der Weltranglisten-41. Struff in Stuttgart im Sommer 2019 in einem Halbfinale. Der Karlsruher Hanfmann musste sich in seinem Viertelfinale gegen den favorisierten Italiener Lorenzo Sonego 6:3, 6:7 (6:8), 3:6 geschlagen geben. ...

