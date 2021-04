ATP : Struff will Alexander Zverev zu Davis-Cup-Umdenken bewegen

Tennisprofi Jan-Lennard Struff will Alexander Zverev zu einem Comeback im Davis Cup überreden.

München | Der deutschen Nummer eins macht der traditionelle Ländervergleich im aktuellen Modus keinen Spaß, wie Zverev unterstrichen hatte. Struff sagte nun am Dienstag, dass er mit seinem Teamkollegen im Rahmen der BMW Open in dieser Woche in München noch sprechen wird. „Ich werde ihn fragen“, sagte Struff nach seinem Erstrundensieg. „Wir wissen ja, dass da...

