Eishockey : Sturm und Reichel kassieren Niederlagen in der NHL

Der deutsche Eishockey-Profi Nico Sturm hat mit den Minnesota Wild in der NHL erstmals nach sechs Siegen in Serie wieder eine Heimniederlage kassiert. Gegen das Top-Team Florida Panthers verloren die Wild mit 2:6 (1:2, 0:1, 1:3).

Sturm blieb im fünften Spiel in Serie ohne Torbeteiligung. Floridas Mason Marchment erzielte derweil seinen ersten Hattrick in der NHL. Minnesota liegt auf Platz zwei der Central Division hinter Western-Conference-Primus Colorado Avalanche. Florida führt die Eastern Conference an. Jonathan Huberdeau legte bei dem Sieg zwei Tore der Panthers auf und sch...

