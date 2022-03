Neuer Namensgeber gesucht : Stuttgarter Rasentennis-Turnier vorerst ohne Titelsponsor

Nach 42 Jahren sucht das Stuttgarter ATP-Rasentennisturnier einen neuen Großsponsor und Namensgeber. Mercedes-Benz hat seinen Ende 2021 auslaufenden Vertrag nicht verlängert, wie die „Stuttgarter Zeitung“ und die „Stuttgarter Nachrichten“ berichteten.

Das Turnier, das in diesem Jahr vom 6. bis 12. Juni ausgetragen wird, ist nach Angaben von Turnierdirektor Edwin Weindorfer jedoch nicht in Gefahr. „Wir sind in intensiven Gesprächen und Verhandlungen mit drei potenziellen neuen Titelsponsoren“, sagte Weindorfer den Zeitungen: „Das Turnier auf dem Weissenhof ist gesichert - für diesen Sommer und bis 20...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.