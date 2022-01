NFL : Super-Bowl-Einzug: Los Angeles Rams und Cincinnati Bengals

Im Super Bowl in zwei Wochen werden die Cincinnati Bengals gegen die Los Angeles Rams antreten.

Die Los Angeles Rams haben den Einzug in den Super Bowl im eigenen Stadion geschafft und treffen in zwei Wochen überraschend auf die Cincinnati Bengals. Außenseiter Cincinnati bezwang die Kansas City Chiefs am Sonntag (Ortszeit) 27:24 nach Verlängerung und verhinderte die dritte Super-Bowl-Teilnahme des Favoriten in Serie. Die Rams setzten sich danach ...

