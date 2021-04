Diskussion um Eliteliga : Super-League-Idee für Bayern-Boss Rummenigge „erledigt“

Die Super League ist nach Ansicht von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge trotz des Festhaltens einiger Clubs an dem Projekt definitiv gescheitert.

Nyon | „Das Thema ist endgültig erledigt“, sagte der Vorstandsvorsitzende des deutschen Fußball-Rekordmeisters der „Bild am Sonntag“. „Das war ein Warnschuss“, fügte Rummenigge hinzu. Es sei letztendlich „vielleicht sogar gut gewesen“, dass der Wirbel um die neue Liga die Welt innerhalb weniger Tage drastisch in Aufruhr versetzt habe. So hätten auch di...

