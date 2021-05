Deutsches Duett : Synchronschwimmerinnen fiebern Premierenstart entgegen

Die deutschen Synchronschwimmerinnen Marlene Bojer und Michelle Zimmer fiebern einen Monat vor der Olympia-Qualifikation der gemeinsamen Wettkampfpremiere in dieser Woche entgegen.

München | Das neuformierte Duett will bei den Europameisterschaften von diesem Montag an in Budapest ein Zeichen an die anderen europäischen Olympia-Kandidaten senden. „Wir wollen ein Statement setzen und uns vor der direkten Konkurrenz platzieren“, sagte die Münchnerin Bojer. „Wir wollen zeigen, was wir können, und einen raushauen.“ Beim Kampf um die erste ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.